Ana Fernandes no lote das atletas pré-convocadas para o Campeonato da Europa sub-17 de Hóquei em Patins

Ana Fernandes, jogadora do Clube Académico de Bragança, faz parte da lista das 13 atletas pré-convocadas por Hélder Antunes, seleccionador nacional, para o estágio da selecção nacional sub-17 feminina de Hóquei em Patins com vista a preparação para o Campeonato da Europa, que se realiza este ano, em Itália, de 27 de Agosto a 2 de Setembro.

Os trabalhos da formação lusa estão marcados para o próximo dia 8 de Agosto na Mealhada.

Ana Fernandes, de 15 anos, destaca-se no Clube Académico de Bragança, mas também a nível nacional. No passado mês de Junho, a jovem promessa do hóquei em patins sagrou-se campeã nacional em sub-19 ao serviço da ACD Gulpilhares por empréstimo do CAB. Em 2002, Ana Fernandes conseguiu o mesmo feito mas em sub-15.