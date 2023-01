Ana Magno (FC Vinhais) e Anita Santos (EN Bragança) convocadas para o Meeting Internacional de Leiria

Há duas nadadoras do distrito de Bragança convocadas para representar a Selecção Regional de Natação do Nordeste no Meeting Internacional de Leiria nos próximos dias 11 e 12 de Fevereiro.

Ana Magno do F.C. Vinhais/Escola de Natação Municipal e Anita Santos da Escola de Natação de Bragança integram a lista de 13 atletas, nove femininos e quatro masculinos, para a prova de infantis A e B.

As duas atletas vão competir em 100 metros bruços, sendo que Anita Santos também vai participar na prova dos 100 metros bruços, depois de ter representado a selecção regional na 30ª Taça Vale do Tejo, no dia 21 de Janeiro.

A comitiva da ARNN conta ainda com dois técnicos, indicados pelo Flavitus Natação Clube e Clube Municipal de Natação do Peso da Régua, e o director técnico regional, Pedro Viana.

O Meeting Internacional de Natação de Leiria realiza-se pela quarta vez, vai contar com perto de 200 jovens nadadores, de cerca de 30 clubes e selecções distritais, no escalão de infantis.