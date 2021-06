André Irulegui é treinador do Sendim para a época 2021/202

O jogador mais velho do futebol distrital pendura as chuteiras aos 55 anos para iniciar uma nova etapa no desporto rei. “Não termino por não me sentir capaz para jogar. Simplesmente era uma decisão que um dia teria que tomar e esse dia chegou”, disse em entrevista à Rádio Brigantia.

André Irulegui promete um plantel competitivo, apesar dos poucos recursos financeiros do clube. “Tanto na minha pessoal como desportiva sempre fui muito ambicioso e com pouco pretendo fazer muito. O Sendim não tem recursos para apostar na subida de divisão, mas vamos construir uma equipa que complique a tarefa às equipas adversárias”.

O antigo defesa central vai estrear-se como treinador no Grupo Desportivo de Sendim, clube que representou nas últimas três épocas como jogador.

Irulegui é uma figura emblemática do futebol distrital e destacou-se no Grupo Desportivo Mirandês, onde jogou nada mais, nada menos do que 27 temporadas. Ao longo do seu percurso também representou a AD Valonguense e o Vimioso.

Foto de Ruben Teresinho