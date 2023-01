André Irulegui (SCM): “Depois de passar os próximos três jogos penso que as coisas ficam encaminhadas”

O triunfo por 2-0 frente ao G.D. Moncorvo, este domingo, não foi decisivo para o S.C. Mirandela, mas deixa os alvinegros mais perto de concretizar o seu objectivo. O título parece começar a desenhar-se nos horizontes dos alvinegros, apesar de faltarem nove jornadas para terminar a Divisão de Honra Pavimir.

André Irulegui, técnico dos mirandelenses, lembra que se segue um ciclo de três jogos complicados. “Temos um calendário difícil. Temos o Rebordelo, o Macedo e o Mirandês que é o próximo adversário. Depois de passar esse ciclo penso que as coisas ficam encaminhadas”.

Sobre o jogo com o Moncorvo, Irulegui lamenta as oportunidades de golo falhadas numa fase inicial do encontro, que iam trazer mais tranquilidade à equipa. Na segunda metade, o 2-0 acalmou os jogadores. “Tivemos duas ou três oportunidades logo no início e não marcámos, logo ficou mais difícil de furar. Na segunda parte, tentámos imprimir o mesmo ritmo e tivemos a sorte que não tivemos na primeira parte. Marcámos logo aos cinco minutos, os jogadores ficaram menos ansiosos e conseguimos jogar sem procurar tanto a baliza cada vez que recebíamos a bola”.

O Mirandela lidera a Divisão de Honra Pavimir invicto com 39 pontos.