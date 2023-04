André Irulegui (SCM): “Trabalhámos muito para isto”

O técnico, de 57 anos, tinha conquistado o troféu em 2022 no comando do G.D. Sendim e este domingo repetiu a proeza com o S.C. Mirandela ao vencer na final, realizada no Estádio Municipal de Bragança, o Rebordelo por 0-3.

Para Irulegui é uma vitória merecida e que premeia uma época de muito trabalho dos seus jogadores. “Trabalhámos muito para isto. Encarámos este jogo como ele merecia. Gosto desta competição, desta vez vinha como favorito e assumimos esse estatuto. Tínhamos o peso de ter de vencer e funcionou como uma força motriz”.

No plantel, o capitão, Vítor Pereira, considera ser um troféu importante, sobretudo para os mais novos, e fala de um dever cumprido. “É uma sensação de dever cumprido. Ganhámos mais um troféu importante para o clube e para os jogadores, isto é bom para eles e dá visibilidade aos mais novos”.

A continuidade do central no Mirandela não está garantida ao contrário de André Irulegui que já renovou para a próxima época. O treinador vai orientar o Mirandela no Campeonato de Portugal.