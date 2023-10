Ansiães Douro Trail contou com a participação de 250 atletas

O evento realizou-se no domingo, em Carrazeda de Ansiães, contou com a presença de 250 atletas e resulta de uma parceria entre o Município de Carrazeda de Ansiães e a PORTUGALNTN.

O Trail Longo composto por 32 quilómetros, foi ganho pelo atleta Ricardo Sousa, do Águias de Alvelos, em masculinos. Paula Soares, do Saca Trilhos Anadia, foi a vencedora feminina. As provas pontuaram para a Taça de Portugal da Associação Trail Running Portugal (ATRP), entidade responsável pela certificação da prova.

No Trail Curto, com 17KM de extensão, em femininos venceu Mara Calado, do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros. Pedro Rodrigues, também do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, ganhou em masculinos.

Quanto às atletas do Ginásio Clube de Bragança, Luísa Moreira ficou em 3º lugar da geral e Eduarda Braga terminou no terceiro posto em veteranas B.

Os maratonistas Flor Madureira e João Oliveira, atletas de renome a nível nacional e internacional, são os padrinhos oficiais do evento.

Durante o percurso, o Castelo de Ansiães tem trilhos desafiantes e nas encostas do Alto Douro Vinhateiro, existe uma paisagem peculiar, o que valeu a este território a classificação da UNESCO como Património Mundial da Humanidade.