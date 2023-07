Antiga directora de lar em Rebordãos acusada de burlar 19 mil euros à instituição

Segundo o Ministério Público, os factos são referentes aos anos 2016 e 2017, quando Jacinta Lemos teria em sua posse o cartão multibanco do centro e o teria usado para “pagamento de compras em proveito próprio”, nomeadamente para “compras de peças de ourivesaria, pagamentos de serviços e telecomunicações, pagamento de compras de combustíveis, de produtos e artigos alimentares, higiénicos e de limpeza, entre outros”. Por isso, acusa a antiga directora de abuso de confiança, falsificação de documentos e burla. No site da Procuradoria- -Geral da República pode ler-se que obteve uma vantagem patrimonial de mais de 18 880 euros e que o Ministério Público deduziu pedido de perda de vantagens do facto ilícito típico a favor do Estado naquele montante. Depois do despacho de acusação proferido pelo Ministério Público, em Dezembro do ano passado, o processo passou para fase de instrução e o Tribunal Judicial da Comarca de Bragança decidiu, no início deste mês, imputar-lhe a mesma matéria factual, ou seja, a prática “de um crime de abuso de confiança, de um crime de burla informática e nas comunicações, de um crime de falsificação de documentos e de um crime de burla qualificada”. O Jornal Nordeste conseguiu chegar à fala com Jacinta Lemos, mas esta recusou-se a prestar declarações. Referiu que este é um assunto que já se arrasta na justiça e que não se vai pronunciar, adiantando que ainda não há data para o julgamento. Jacinta Lemos é actualmente directora de uma residência para idosos, também na aldeia de Rebordãos.

Foto: CSPR