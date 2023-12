António Fernandes já divulgou a convocatória para o Torneio Interassociações Sub-17 de Futsal Feminino

António Fernandes, o seleccionador distrital da Associação de Futebol Bragança Sub-17 de Futsal Feminino, deu a conhecer na quinta-feira a lista final de convocadas para o Torneio Interassociações Sub-17 de Futsal Feminino, que se realiza de 26 a 30 de Dezembro, no distrito de Vila Real.

O técnico escolheu 12 atletas para representarem a selecção distrital da AF Bragança. Antes da viagem para a competição, a equipa realiza o último treino, no dia 26, em Vila Flor.

O início da prova está marcado para o dia 27 Dezembro com a AF Bragança a defrontar a AF Algarve, às 11h30, no Pavilhão Municipal das Pedras Salgadas. No dia 28, a selecção brigantina enfrenta a AF Viana do Castelo, às 15h00, com transmissão televisiva no Canal 11. A 29 de Dezembro joga com a AF Guarda, às 15h00 e defronta a AF Coimbra no dia 30, às 9h30,no Pavilhão Gimnodesportivo de Ribeira de Pena.

Lista de convocadas:

GD FREIXO: Carolina Carrasco, Carlota Silva, Margarida Preto;

SC MIRANDELA: Leonor Moreira, Diana Cruz, Ariana Roma;

AR SANTO CRISTO: Nara Quitério, Mariana Parrico, Clara Saraiva, Leonor Paiva, Ariana Patrício, Jani Pando.

Calendário de jogos

-Dia 26 de Dezembro

16h00 – Treino em Vila Flor seguido da viagem para Vila Real

-Dia 27 de Dezembro

11h30 – AF Algarve vs AF Bragança (Pav. Municipal das Pedras Salgadas)

-Dia 28 de Dezembro

15h00 – AF Bragança vs AF Viana do Castelo (Pav. Municipal das Pedras Salgadas)

-Dia 29 de Dezembro

15h00 – AF Guarda vs AF Bragança (Pav. Municipal das Pedras Salgadas)

-Dia 30 de Dezembro

09h30 – AF Coimbra vs AF Bragança (Pav. Gimnodesportivo de Ribeira de Pena)