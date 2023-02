António Ramos (AFB): “Se quisermos desenvolver o futebol nas áreas com menos população temos que usufruir de uma descriminação positiva”

Entre 15 a 19 mil euros é a verba que a Associação de Futebol de Bragança vai receber da Federação Portuguesa de Futebol de apoio ao desenvolvimento da actividade desportiva.

Bragança, Angra do Heroísmo, Guarda, Portalegre e Horta são as cinco associações de futebol que recebem incentivos abaixo dos 20 mil euros.

O valor é “sempre benvindo”, começou por dizer António Ramos, mas o presidente da A.F. Bragança critica os critérios de atribuição dos incentivos e pede uma descriminação positiva por parte da Federação Portuguesa de Futebol nesta questão. “É importante este tipo de apoio, mas temos que fazer alguns esclarecimentos. Eu tenho reivindicado junto da federação uma descriminação positiva para áreas de menos densidade populacional. Se quisermos desenvolver o futebol nas áreas com menos população temos que usufruir de uma descriminação positiva”, frisou o presidente da AFB em entrevista à Rádio Brigantia.

As verbas são atribuídas mediante o número de atletas federados de cada associação, um critério que para António Ramos penaliza as associações de menor dimensão, como a de Bragança. “A federação baseia-se essencialmente no número de praticantes. Dentro deste bolo todo devia estar vertida a área geográfica de cada associação e as suas dificuldades. A nossa realidade é muito diferente da realidade da A.F. Porto ou Braga, por exemplo, pois temos uma área geográfica muito grande e despovoada. Por isso, tem que haver alguma discriminação positiva para podermos implantar o quer que seja”.

A verba é atribuída pela Federação Portuguesa de Futebol de um montante de cerca de 800 mil euros distribuídos pelas 22 associações de futebol do país e que fazem parte do valor de 1,18 milhões de euros entregues pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) à FPF. Quanto à restante quantia, 590 mil euros, foram destinados especificamente às 30 selecções nacionais.

A associação de Bragança vai receber entre 15 a 19 mil euros de apoio ao desenvolvimento da actividade desportiva. Uma quantia muito inferior ao que outras associações vão encaixar, como por exemplo a A.F. Porto que vai receber 112 mil euros, o maior valor.