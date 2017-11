A Igreja da Misericórdia de Torre de Moncorvo recebe no dia 25 de Novembro, sábado, pelas 15h00, a apresentação do livro “Os Judeus em Trás-os-Montes – A Rua da Costanilha”, de António Júlio Andrade e Maria Fernanda Guimarães. A obra é apresentada pelo Dr. Teófilo Vaz, Diretor do Jornal Nordeste.