Arbitragem contestada pelos alvinegros

Depois de um ciclo de quatro jogos sem perder (três empates e uma vitória), os alvinegros voltaram a escorregar. A formação de Pedro Monteiro perdeu 3-1 com o Torcatense e desperdiçou algumas oportunidades de golo.

Logo nos minutos iniciais Pedro Silva levou perigo à baliza da turma de São Torcato, mas acabou por falhar o alvo.

Quem não desperdiçou a oportunidade de marcar foram os minhotos, Pedro Rui inaugurou o marcador de grande penalidade.

No lance seguinte, mas na área do Torcatense, Jordão foi carregado em falta mas o árbitro Diogo Pinto fez vista grossa, considerando que o extremo do Mirandela simulou a falta.

O empate chegou aos 32´com a assinatura de Jordão. Ainda antes do intervalo, o Torcatense voltou a marcar através de Vieirinha I.

A equipa de São Torcato fixou o resultado ao minuto 80, Edu fez o 3-1. Um lance muito contestado pelos alvinegros já que antes o central Thiago Pereira sofre falta junto à linha de fundo.