Argozelo arrecada um ponto em casa

O Argozelo empatou, no sábado, sem golos frente ao Torcatense, um jogo relativo à jornada 19 da série A do Campeonato de Portugal.

A partida foi equilibrada com oportunidades de golo para as duas equipas. Samuel, Kika, China e Alessandro tiveram nos pés a possibilidade de colocar o Argozelo em vantagem.

“O empate ajusta-se à história do jogo. É um ponto importante”, disse António Forneiro, técnico do Argozelo.

O empate serve de tónico para o dérbi transmontano com o Montalegre, relativo à jornada 20 do CP.

“Todos os jogos são complicados, mas vamos à luta. Vamos a Montalegre para tentar pontuar”, referiu o treinador.

O Argozelo tem agora sete pontos mas continua de lanterna na mão, é último classificado.