Argozelo assume vice liderança da Divisão de Honra Pavimir

O Argozelo somou, este domingo, a terceira vitória consecutiva e trepou para o segundo lugar da classificação. A formação treinada por Nuno Fernandes levou de vencida o Grupo Desportivo Moncorvo por 4-2, relegando a equipa de Nuno Lima para a terceira posição.

Rui Alves colocou o Argozelo em vantagem logo ao segundo minuto de jogo e Ale Sander aumentou para 2-0 aos 18’. Os visitantes reagiram através de Sérgio Camelo que reduziu para 2-1 aos 35 minutos. Ainda antes do intervalo, aos 45’, Paulo Fernandes colocou o marcador em 3-1.

Na segunda metade, Falcão fez o 3-2 de penálti e relançou o jogo. Aos 81’, Alex Sander fechou a contagem, 4-2, e fez o segundo da conta pessoal.

Quanto ao S.C. Mirandela segue líder e invicto. Os comandados de André Irulegui venceram em casa o Rebordelo por 3-1. Foi um jogo complicado frente a um adversário que dispôs de várias oportunidades de golo. Katurra (3’), Henrique Almeida (8’) e Pedrinho (68’) marcaram para os mirandelenses. Ednan apontou o golo do Rebordelo.

O S.C. Mirandela tem já 13 pontos de vantagem para o segundo classificado quando faltam sete jornadas para o final do campeonato.

Na jornada 15 do campeonato distrital, destaque para o regresso do Mirandês às vitórias. A equipa de Rafael Rodrigues venceu os Lusos por uma bola a zero. O golo decisivo foi apontado por Franklin.

Em Vinhais, os da casa venceram o Vila Flor SC por 2-1. Mas, os visitantes ainda estiveram em vantagem fruto de um autogolo de Rafael Garcia aos 5 minutos. Ainda na primeira metade, Rodrigo Manso (12’) e Fernando Campos (42’) de penálti garantiram os três pontos para a formação treinada por Carlos Garcia.

O jogo entre Carção e Macedo terminou empatado a uma bola. Luccas Silva colocou a formação macedense a vencer aos 46 e Boris aos 71’, de penálti, igualou.

Já os Estudantes Africanos receberam e venceram o Forte Carrazedense por 2-1.