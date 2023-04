Argozelo critica decisão tardia do Conselho de Disciplina da AFB em relação ao caso Luisinho

O Conselho de Disciplina (CD) da A.F. Bragança manteve a decisão de retirar três pontos ao Argozelo relativamente ao caso “Luisinho” o que está a indignar os dirigentes do clube, pois consideram que a decisão “injusta e tardia”, como já expressaram em comunicado.

O caso é relativo à primeira jornada, realizada no dia 25 de Setembro, e ao jogo Argozelo – Lusos, em que os Lusos protestaram o jogo alegando a utilização de um jogador do Argozelo, Luisinho, de forma irregular.

O CD da A.F. Bragança decidiu em Outubro de 2022 sancionar o Argozelo com uma derrota e uma multa de 1020 euros. Entretanto, o clube recorreu da decisão à qual o CD se pronunciou apenas no passado mês de Março.

Segundo o comunicado do clube, no documento relativo à decisão do processo pode ler-se: “se, por um lado, o CCD Minas Argozelo tinha a obrigação de estar munido dos documentos necessários para aferir se os seus atletas estavam ou não impedidos de jogar determinada partida …. menos verdade não é que a direcção do clube levou a cabo as diligências necessárias para apreciar a situação, entrando em contacto com a AFB. Trata-se, assim, de um situação singular, em que, por motivos de difícil apuramento, os quais podem ter passado por problemas técnicos, informáticos, e mesmo lapso de colaborador da AFB, o mapa de castigos não havia sido fechado, o que levou a funcionária da AFB a comunicação de informação incorrecta ao CCD Minas Argozelo”.

O clube entende que “não tem qualquer culpa dos problemas que, alegadamente possam ter ocorrido na AFB” e lamenta que o CD tenha demorado 176 dias para tomar uma decisão.

Entretanto, o Argozelo já pediu, por email, esclarecimentos sobre a decisão, referindo que até ao momento ainda não obteve resposta da AFB.