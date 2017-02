Argozelo de pedra e cal na liderança

A jornada 12 da Divisão de Honra da A.F.Bragança não trouxe alterações na tabela classificativa.

O Argozelo venceu no terreno do Mirandês por uma bola a zero com um golo de Miguel Diz. Um resultado que reforçou a liderança da formação treinada por António Forneiro.

Destaque para a estreia de Tavinho no Argozelo. O central, que iniciou a época no Vila Flor SC, é o reforço de inverno do líder do campeonato distrital.

Em Bragança, os Estudantes Africanos impuseram uma derrota ao Sendim, 3-0 foi o resultado final. O Sendim caiu para o quarto lugar mas tem menos um jogo. A formação de Eurico Martins terá que acertar calendário com o Vilariça.

O Rebordelo regressou às vitórias, depois da derrota em Vinhais, 3-2 frente ao Vila Flor SC.

Quanto à lista de melhores marcadores não sofreu mudanças. Henrique, ponta de lança do Vimioso, lidera com 12 golos apontados seguido de Paulinho do FC Vinhais com 11.

No domingo, o campeonato faz uma paragem para se jogar a primeira mão das meias-finais da Taça da AFB. Em agenda o Argozelo – Vilariça e o Vinhais – Sendim.