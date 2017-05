Argozelo faz a dobradinha

Foi a cereja no topo do bolo. Depois da conquista do campeonato, o Argozelo arrecadou, no domingo, a taça da A.F.Bragança, a segunda do palmarés do clube, após a vitória expressiva, 4-0, frente ao Sendim, que tinha conquistado o troféu na época passada.

A festa da taça regressou, este ano, ao Municipal de Bragança, depois de ter passado por Macedo de Cavaleiros e Miranda do Douro nas duas últimas temporadas. O pequeno “Jamor da distrital”, como já foi apelidado, pintou-se de verde e vermelho, as cores das equipas finalistas.

O Argozelo preenche mais uma página da história do futebol distrital. É a primeira vez que a formação verde e branca consegue fazer a dobradinha.