Argozelo firme na liderança

O Argozelo confirma jornada a jornada o estatuto de candidato ao título distrital. A formação treinada por António Forneiro reforçou a liderança na jornada 9 da Divisão de Honra da A.F.Bragança, realizada no domingo, após o triunfo por 5-1 frente ao F.C. Vinhais.

Litcha destacou-se na linha de ataque do Argozelo ao apontar dois golos. Karaté, Padrão e Gene marcaram os restantes tentos da equipa da casa.

Quanto ao avançado Paulinho apontou, de grande penalidade, o único golo do Vinhais e conta já com sete na conta pessoal esta temporada.

As atenções da jornada estiveram também no dérbi concelhio entre Mirandês e Sendim, que terminou empatado a duas bolas.

A formação mirandesa esteve em vantagem com um bis de Caio mas na segunda parte o Sendim chegou à igualdade fruto da inspiração de Ricardo Diz, que apontou os dois golos da equipa de Eurico Martins.

Em Rebordelo, os locais não conseguiram travar o Vimioso. O brasileiro Henrique voltou a mostrar veia goleadora ao bisar na vitória por 1-3. O avançado do Vimioso continua na liderança da lista de melhores marcadores, agora com oito tentos.

No Campo Lucinda Oliveira, em Santa Comba da Vilariça, os Estudantes Africanos deram goleada, 1-8. Destaque para o hat-trick de Tiago Antunes e Alex.

Na jornada 9 da Divisão de Honra da A.F.Bragança foram apontados 23 golos.