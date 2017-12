Argozelo perde pela margem mínima

A equipa treinada por António Forneiro perdeu, no domingo, pela margem mínima, 1-2 com o São Martinho.

Mateus marcou o único golo do Argozelo, que não chegou para inverter o resultado.

Do lado da formação de São Martinho do Campo marcaram Daniel Alves e Damien Furtado.

Na próxima jornada, agendada para domingo, o Argozelo recebe o líder da competição, o Vizela, que se mantém invicto.