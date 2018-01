Argozelo perde pela margem mínima

O golo da equipa da casa só surgiu na segunda metade através de Felipe Martins, ao minuti 74’, na sequência de um cruzamento de Ferrinho na esquerda. A bola sobrou para Felipe, depois do remate de primeira falhado por Éder Diez, que rematou forte para o fundo da baliza de Diogo.

Felipe Martins voltou a marcar aos 88’ mas o golo foi anulado por posição irregular do avançado brasileiro.

Na formação do Argozelo destaque para a estreia de Victor Parra. O avançado americano, de 24 anos, entrou ao minto 83 para o lugar de Alex.

Concluídas 18 jornadas, o Argozelo continua no último lugar com seis pontos. Quanto ao Fafe é segundo classificado com 38 pontos.