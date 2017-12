Argozelo vendeu cara a derrota

O FC Vizela não teve vida fácil no terreno do lanterna vermelha do campeonato. A formação minhota sentiu bastantes dificuldades para chegar ao golo e só a inspiração de Carlos Fortes permitiu à turma de Carlos Cunha chegar à vitória.

É verdade que os forasteiros também foram perdulários no ataque. Aos 23 minutos Diogo negou o golo a Panin com uma boa defesa e aos 42’ Weliton cabeceou ao poste.

Os da casa adiaram ao máximo o golo do Vizela, mas Carlos Fortes esteve em tarde inspirada e acabou por ser decisivo. O avançado, de 23 anos, abriu o activo aos 62 minutos.

A tarefa dos locais ficou ainda mais complicada ao minuto 70 com a expulsão de Tiago Antunes.

Com menos um homem em campo, o Argozelo não resistiu à pressão ofensiva do adversário que carimbou o 0-2 novamente por Carlos Fortes.

Já na recta final do encontro, Diogo voltou a mostrar serviço na baliza ao negar o terceiro a Fortes.