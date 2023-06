Armando é reforço para o F.C. Vinhais

Dezanove anos depois, Armando vai regressar ao F.C. Vinhais. O experiente guarda-redes é uma contratação de peso para a temporada 2023/2024, segundo o Nordeste apurou o acordo está firmado e será oficializado nos próximos dias.

Armando já vestiu as cores do F.C. Vinhais, nas épocas 2004/2005 e 2005/2006. Na época passada defendeu a baliza do Carção, onde alinhou em 27 jogos.

O guarda-redes é uma referência e o atleta com mais títulos no futebol distrital. No seu palmarés conta com nove campeonatos conquistados e quatro taças da A.F. Bragança, a última conquistada ao serviço do GD Sendim na época 2021/2022.

Armando é o terceiro reforço do F.C. Vinhais para a temporada 2023/2024 e vai continuar a jogar com o sobrinho, Álvaro Adão e o avançado Nuno Machado, que também representaram o Carção na época transacta.