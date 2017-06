Arnaldo Pereira e Marco Louçano regressam às origens

O pavilhão da escola Secundária Emídio Garcia (ESEG) acolheu na passada sexta-feira, dia 2, um jogo entre actuais e antigos alunos do liceu de Bragança, onde se incluem Arnaldo Pereira e Marco Louçano. O objectivo foi relembrar velhas conquistas, como lembra Vítor Prada Pereira, à época, treinador da equipa e professor na ESEG. "Esta equipa ganhou vários títulos, mas aquele que que marcou esta geração foi a conquista da taça Snickers, que era uma prova nacional. A final foi no estádio da luz, o que nos causou grande emoção, antes de um Benfica-Sporting".

Arnaldo Pereira voltou à sua antiga escola e não escondeu o orgulho na sua terra natal. "Sou daqui, nunca demonstrei que não era, tenho cá a minha família e, sempro que posso, venho cá. E é óbvio que nós, tendo outra visibilidade, tanto eu, como o Pizzi ou o Marco Louçano, sejamos mais chamados para este tipo de eventos".

O jogador da Selecção Nacional de Futsal explica como surgiu o convite para estar presente. "Foi através do Tico [ndr. Patrício Afonso] e do professor Vítor, que acharam por bem relembrar os tempos em que ganhámos a taça Snickers, o que foi um grande feito. Naqueles tempos era difícil, e nós conseguimos".

Para o actual treinador-adjunto do Santa Clara, foi regressar atrás no tempo. "É um orgulho enorme voltar à escola que me fez crescer, ter encontrado aqui colegas e amigos que não via há vinte anos. Emocionei-me ao reencontrar alguns antigos professores e funcionários e é sempre bom voltar a uma casa onde toda a gente gosta de nós", disse Marco Louçano.