Arnaldo Pereira e Pizzi juntos em jogo solidário

A iniciativa, que vai na quinta edição, vai juntar os amigos do jogador do S.L.Benfica e do Azeméis Futsal.

A presença dos dois futebolistas incentiva ainda mais pessoas a participar na acção solidária. “Estando o Pizzi presente vamos ter mais gente no pavilhão. Estamos a falar de um jogador que tem sido preponderante no Benfica e admirado por todos, sobretudo pelos brigantinos”, referiu Carlos Santos, presidente da Escola de Futsal Arnaldo Pereira, clube que promove a iniciativa.

Pizzi vai participar numa sessão de autógrafos e Arnaldo Pereira também fica pelo apoio, pois o “Expresso de Bragança” recupera de uma fractura na perna esquerda. O jogador de futsal deverá ficar afastado da competição cerca de dois meses.

O jogo, que habitualmente tem lugar nesta altura do ano, tem como objectivo angariar fundos para famílias de crianças carenciadas que jogam futsal. Para o efeito a EFAP tem o Pin Solidário que pode ser adquirido por um euro e meio e que dá acesso ao jogo.

Quem quiser contribuir com bens alimentares também o pode fazer. Os alimentos são depois entregues a instituições de solidariedade da cidade de Bragança.

Além de Pizzi e Arnaldo Pereira vão marcar presença ainda Tiago Brito (Braga Futsal), Marinho (Futsal Azeméis) e Mário Freitas jogador do S.L.Benfica natural de Mogadouro.

O jogo tem início às 21h00, no dia 26, no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira.