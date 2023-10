Arranca hoje o King of Portugal em Vimioso

O King of Portugal arranca, hoje, em Vimioso. A prova rainha de Off-Road está de regresso à vila transmontana, até 7 de outubro, e apresenta um percurso diferente em relação ao circuito do ano passado.

José Rui Santos, director da prova, revelou que a competição todo-o-terreno “vai ter novas variantes e alguns obstáculos foram modificados.” Para além da zona da pedreira e dos ovos de dinossauro, assumidas de extrema dificuldade, o circuito conta ainda com o sector da tartaruga. “A prova cresceu para várias zonas com obstáculos difíceis”.

Estão inscritas no King of Portugal 82 equipas, de 15 nacionalidades, e é uma prova que tem crescido nos últimos anos. “A prova tem crescido e é fruto do trabalho que temos feito com a Câmara de Vimioso e restantes instituições que têm colaborado. Temos funcionado bem e por isso este sucesso”.

O King of Portugal leva a Vimioso milhares de pessoas. “Vão estar cerca de 1600 elementos só da parte das equipas, sem contar o público” e os benefícios económicos são vários. “Não é só a hotelaria e a restauração que beneficiam da prova, os postos de combustível e as oficinas também. Acaba por mexer com todo o comércio da vila”, acrescentou José Rui Santos.

O vencedor da prova de trial King of Portugal vai participar no King of the Hammers, nos Estados Unidos da América.

Vimioso acolhe o King of Portugal desde 2013. A organização está a cargo do Clube NorteX4 com o apoio do Município de Vimioso.