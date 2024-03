Arrancam amanhã as provas do “The First By Sabor Lake’s” em Torre de Moncorvo

Os Lagos do Sabor, em Torre de Moncorvo, acolhem de amanhã até 15 de Março (sexta-feira) as provas do “The First By Sabor Lake’s”, uma competição de pesca ao achigã embarcado, que conta com 70 embarcações de Portugal, França e Espanha.

Vão ser 140 pessoas a competir desportivamente na pesca ao achigã, sendo que os treinos começaram ontem e terminam hoje, nos Lagos do Sabor, em Torre de Moncorvo.

Francisco Morais, do Clube de Caça e Pesca de Torre de Moncorvo, está à espera de uma grande competição. “Esta é uma competição organizada anualmente, vamos ter em Moncorvo 140 pessoas a pescar achigã e há muitos prémios para os vencedores. Os treinos estão a decorrer com normalidade e as condições climatéricas estão perfeitas para a pesca. Estou à espera de um grande evento”, vincou.

A competição decorre de quarta a sexta-feira, neste último dia só vão para a competição 15 embarcações, onde os 15 primeiros classificados recebem prémios monetários e material de pesca. O primeiro classificado recebe 2000 euros, o segundo 1400 e o terceiro 900.

A iniciativa é organizada pela Norbass – Clube de Pesca ao Achigã e conta com o apoio do Município de Torre de Moncorvo.