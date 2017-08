Artesãos de Freixo criam sabonete de seda

A associação de artesãos de Freixo de Espada à Cinta - Casulo Dourado está a desenvolver um novo produto: o sabonete de seda.

A ideia partiu de Susana Martins, que produz seda há vários anos e está já a ser testada. “Antes de trabalhar na seda, eu já fazia feiras de artesanato e vinha vendo os sabonetes naturais. Ao fazer a extracção da seda, como fico com as mãos macias, pensei que a água poderia ter as propriedades todas para ficar um sabonete bom”, explicou.