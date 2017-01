Artur Nunes considera que foi corrigido um erro com a reclassificação do tribunal de Miranda do Douro

Esta quarta-feira, dia 4, o antigo tribunal de Miranda do Douro vai ser reclassificado e tornar-se num Juízo de Competência Genérica. Desde 2014, este foi um dos cinco do distrito de Bragança que foi passaram a secção de proximidade. O presidente do município de Miranda do Douro, Artur Nunes, considera que essa decisão foi um erro e mostra-se agora satisfeito com esta mudança.