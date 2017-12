Artur Pereira quer regressar ao escalão maior do futsal nacional

Quatro vitórias consecutivas é o registo do Clube Académico de Mogadouro (CAM) na série B do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

A juntar ao bom momento nesta prova os academistas garantiram a presença na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Nesta fase da competição os comandados de Artur Pereira recebem o Desportivo das Aves, último classificado da Liga SportZone, no dia 18 de Fevereiro

No campeonato, o Mogadouro é terceiro classificado e está bem colocado para lutar pelo acesso ao play-off de promoção