Associação de Atletismo de Bragança reitera a aposta numa escola de formação

“É um projecto inovador e que terá que ser ponderado e construído com bases sólidas para não se revelar um fracasso”. É desta forma que Rodolfo Moreno vê a criação de uma Escola de Atletismo no distrito de Bragança.

A ideia não é impossível, mas terá que ter várias parcerias. “Envolve a federação, a associação, os clubes locais, o IPDJ e as autarquias. Como envolve muitos parceiros tem que ser um projecto bem pensado”, refere Rodolfo Moreno.

Segundo o novo presidente da Associação de Atletismo de Bragança (AAB) trata-se de “um projecto único no país”.