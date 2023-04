Associação de Basquetebol de Bragança na Festa do Basquetebol Juvenil em Albufeira

A Associação de Basquetebol de Bragança já está em competição no Algarve. A comitiva brigantina participa na Festa do Basquetebol Juvenil nos escalões de sub-14 e sub-16, masculinos e femininos.

Considera o maior evento de desporto juvenil do país, a iniciativa reúne até ao próximo domingo, dia 16, cerca de 1500 participantes, entre quais atletas, técnicos e árbitros.

A Festa do Basquetebol Juvenil 2023 arrancou esta terça-feira, com a habitual viagem de comboio até à estação ferroviária de Albufeira-Ferreira, seguida do desfile, que culminou com a tradicional cerimónia de abertura na Praça dos Pescadores, na cidade algarvia.

A Associação de Basquetebol de Bragança conta com 48 atletas. No primeiro dia de competição, esta quarta-feira, os sub-14 masculinos perderam 20-70 com a A.B. Viana do Castelo e 9-113 com o Alentejo. Os sub-16 masculinos também perderam os dois encontros, 26-51 frente à A.B. Vila Real e 26-53 com o Alentejo.

Em femininos, a selecção sub-14 começou por vencer Viana do castelo por 33-23 e sofreu uma derrota com Braga por 17-64. Em sub-16, Bragança venceu Castelo Branco por 37-33 e perdeu com Vila Real por apenas um ponto, 37-38 foi o resultado.

Foto de A.B. Bragança