Associação de Desportos de Combate de Macedo de Cavaleiros e Clube de Combate do Nordeste conquista pleno de vitórias no Torneio da Liberdade

A Associação de Desportos de Combate de Macedo de Cavaleiros e Clube de Combate do Nordeste (ADCMC/CCN) participou com quatro atletas no escalão sénior e arrecadou quatro vitórias no Torneio da Liberdade, realizado no sábado, na Figueira da Foz.

Fabrice Fernandes venceu em Kick Light -74kg; Frederico Ramos triunfou em Light Contact -57kg; Djems Andrade ganhou em Kick Light -74kg e Mariana Gonçalves conquistou o primeiro lugar na categoria Kick Light -60kg.

Os atletas da ADCMC/CCN venceram um total de sete combates e conquistaram quatro primeiros lugares.

Luís Durão, mestre da ADCMC/CCN, ficou satisfeito com o desempenho dos quatro atletas. "Tenho um orgulho imenso em todos. Só tenho motivos para estar feliz com a qualidade apresentada. Vencemos, novamente, todos os combates que disputámos. Mais do que vencer é poder comprovar que todo o trabalho que temos feito está a dar os seus resultados".

Participaram no Torneio da Liberdade 150 atletas e contou com 22 clubes em prova.

O Mundial de Kickboxing 2023 realiza-se em Portugal, no Algarve, em Albufeira, Fabrice Fernandes e Mariana Gonçalves vão competir no evento.

Foto: Mestre Luís Durão