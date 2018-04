Associações agro-pecuárias juntam-se em cooperativa

Várias associações de produtores do sector agro-pecuário, nomeadamente de raças autóctones em áreas de montanha do Norte do país, vão avançar com a criação de uma cooperativa que, sob uma marca chapéu, pretende criar mais-valias e sinergias na promoção e venda da carne com Denominação de Origem Protegida e Indicação Geográfica Protegida, quer no país quer a nível internacional.