Ataque do S.C.Mirandela aguarda por reforços

O S.C. Mirandela vai ao mercado. O sector ofensivo é prioritário e nos próximos dias o clube da cidade do Tua deverá contratar um ponta de lança.

Neste sector é visível a necessidade de um homem golo, apesar de Grinood representar bem o papel. O médio ofensivo é o abono de família do ataque dos mirandelenses. O jogador guineense marcou cinco dos 19 golos do Mirandela no Campeonato de Portugal com destaque para o hat-trick frente ao Mondinense na jornada 11 da série A.