Atleta do Ginásio Clube Mirandelense conquista título nacional universitário de kickboxing

Catarina Dias esteve em grande plano no Campeonato Nacional de Kickboxing universitário, realizado este domingo, no Complexo Desportivo de Azurém, da Universidade do Minho.

A atleta do Ginásio Clube Mirandelense, natural de Montalegre, venceu em low kick, -70 kg, em representação da Associação Académica do Instituto Politécnico de Bragança. No derradeiro combate, Catarina Dias derrotou a atleta Luana Moura.

O título conquistado garante a participação da atleta transmontana nos Campeonatos Europeus Universitários na Croácia, no próximo mês de Julho, entre os dias 19 e 24.

Os campeonatos nacionais universitários são realizados pela Federação Académico de Desporto Universitário (FADU).

Foto de GCM