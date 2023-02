Atleta do Ginásio Clube Mirandelense em estágio de preparação para o Mundial de Kickboxing

Já arrancaram os trabalhos da equipa de Portugal de preparação para o Campeonato do Mundo, que este ano se realiza no nosso país, na Altice Lisboa, em Lisboa, no próximo mês de Novembro.

Raul Lemos, técnico nacional, convocou cerca de 60 atletas com destaque para Catarina Dias, atleta do Ginásio Clube Mirandelense.

A primeira sessão de trabalhos decorreu em Aveiro e atleta transmontana, natural de Montalegre, considera que foi muito positiva. “Correu muito bem. Temos atletas muito bons. Estamos a treinar e a caminhar no caminho certo. Os treinos têm sido bastante intensos”, referiu ao Nordeste a atleta.

Catarina Dias considera importante a realização do Campeonato do Mundo de Kickboxing em Portugal. “Estamos muito felizes como atletas pelo facto de o mundial se realizar no nosso país”, afirmou.

Catarina Dias participou em Novembro do ano passado no Campeonato da Europa de Kickboxing da WAKO em Antalya, na Turquia,onde conquistou medalha de bronze em Full Contact, -70 kg, e garantiu a presença nos Jogos Europeus de 2023, em Cracóvia, na Polónia.

Foto de FNKDA