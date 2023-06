Atleta do Mirandela Basquete Clube chamada à Selecção Nacional sub-15

Mariana Pereira, jogadora do Mirandela Basquete Clube, está convocada para os treinos de observação da Selecção Nacional de Basquetebol sub-15 feminina.

A atleta, de 15 anos, natural de Bragança, integra o lote das 16 basquetebolistas chamadas para as sessões de observação, que vão realizar-se no próximo sábado, dia 1 de Julho, no Pavilhão do Guifões, em Matosinhos.

Os treinos de observação, em Matosinhos e Lisboa, têm como objectivo a formação da futura da selecção nacional sub-16.

Além de Mariana Pereira há mais duas atletas do Mirandela Basquete Clube convocadas para um campo de observação da Federação Portuguesa de Basquetebol em sub-14, que vai decorrer na Covilhã de 2 a 8 de Julho.

Fazem parte do lote de convocadas 40 atletas de 16 associações distritais de basquetebol de todo o país. Maria Bebiano e Lara Barreira são as representantes da Associação de Basquetebol de Bragança.