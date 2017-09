Atletas brigantinos com fim-de-semana preenchido

Em prova estiveram 16 atletas com destaque para Ricardo Pereira, sexto classificado em infantis masculinos, Bruna Fontoura, segunda em iniciados, e Eva Fernandes que venceu em juvenis femininos.

No trail curto (12 km) João Melgo apresentou-se em bom plano. O brigantino arrecadou o terceiro lugar e foi segundo em seniores, apesar de ainda ser júnior. O vencedor dos 12 quilómetros foi Nelson Gomes, antigo atleta do GCB.

Diogo Afonso também competiu num escalão de seniores, obtendo o 18º lugar da geral e o quarto da categoria. Já João Regino terminou na 31ª posição (9º em seniores masculinos).

No Trail Longo (25 km) vitória para Eduardo Medeiros em veteranos M60, Manuel Palmeiro foi 2º em veteranos M50, Eugénio Granadeiro terminou no 3º lugar em veteranos M50.

Já no domingo, Mónica Rodrigues correu os 12 kms da XVIII edição Famalicão – Joane em 55 minutos, terminando na quarta posição em veteranas F40.

E, em Alenquer, Carla Angueira foi 6ª em veteranos F40 no Trail da Base Aérea da OTA.