Atletas da ADCMC/CCN nos trabalhos da Selecção Nacional de Kickboxing da FNKDA

Depois de Aveiro, no passado mês de Fevereiro, o Sporting CP recebeu, no sábado, o segundo estágio da Selecção Nacional de Kickboxing da FNKDA (Federação de Desportos de Combate).

Nos trabalhos, orientados pelos mestres Pedro Telles, em Tatami, e Raul Lemos, em Ring, participaram três atletas da Associação de Desportos de Combate de Macedo de Cavaleiros/Clube de Combate do Nordeste (ADCMC/CCN). Fabrice Fernandes, Mariana Gonçalves e Rui Morais treinaram em Tatami nas disciplinas de light contact e kick light em seniores.

No total, participaram cerca de 100 atletas na preparação para a Taça do Mundo de Kickboxing na Turquia e Campeonato do Mundo que este ano se realiza em Portugal em Novembro, na Altice Arena, em Lisboa.

Entretanto, Fabrice Fernandes, Mariana Gonçalves, Rui Morais, Frederico Ramos e Djems Andrade preparam-se para a segunda etapa da Liga FNKDA, no dia 15 de Abril, no Algarve.