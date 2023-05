Atletas da Associação Macieira Atletismo vencem Corrida do Foral em Vinhais

João Magalhães terminou o percurso de dez quilómetros com o tempo de 31 minutos e 17 segundos, cortando a meta isolado.

O pódio ficou completo com o brigantino Ilídio Moreiras (C.A. Macedo de Cavaleiros, na segunda posição, com o tempo de 32 minutos e 59 segundos, e Daniel Cruz (C.A. Macedo de Cavaleiros) no terceiro lugar, gastando 33 minutos e 49 segundos.

No sector feminino, Ana Moreira saiu de Vinhais com a vitória. A atleta da Associação Macieira Atletismo terminou a corrida em 37 minutos e 32 segundos.

Destaque para as atletas do C.A. Macedo de Cavaleiros Tânia Fernandes e Lucinda Moreiras que terminaram na segunda e terceira posição, respectivamente.

A terceira edição da Corrida do Foral pontuou para o Campeonato Distrital de Estrada da Associação de Atletismo de Bragança e foi promovida pelo Município de Vinhais.

Foto de Município de Vinhais