Atletas de Mirandela no Top 100 do Ranking Mundial de Ténis de Mesa

São quatro os mesatenistas de Mirandela que figuram na lista dos 20 atletas portugueses que figuram no Top 100 dos rankings mundiais de ténis de mesa, ni início deste novo ano.

A lista foi divulgada esta sexta-feira pela Federação Portuguesa de Ténis de mesa e conta com quatro atletas naturais de Mirandela, sendo que três representam o CTM Mirandela.

A mirandelense Mariana Santa Comba é a que tem melhor posição na lista, é 15ª no ranking feminino sub-15. A mesatenista é ainda 63º em sub-17.

Outra atleta de Mirandela no Top 100 é Matilde Pinto que ocupa o 47º lugar em sub-19 femininos e 22ª em sub-17. Já a irmã, Joana Pinto, é 36ª em sub-13.

Em masculinos, João Geraldo, actualmente em França ao serviço do Angers e que fez praticamente toda a formação no CTM Mirandela, é 80º no Ranking Masculino Absoluto. Nesta categoria o atleta português com melhor classificação é Marco Freitas no 24º lugar.