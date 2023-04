Atletas do CTM Mirandela fazem história no Campeonato da Europa de Ténis de Mesa de sub-21

Matilde Pinto e Inês Matos, ambas atletas do CTM Mirandela, acabam de inscrever o seu nome na história do ténis de mesa nacional ao conquistarem, este sábado, medalha de bronze em pares femininos no Campeonato da Europa de sub-21, em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina. As duas mesatenistas conquistaram a primeira medalha de Portugal num europeu de sub-21.

No caminho para as meias-finais, onde foram eliminadas pela dupla Mia Griesel (Alemanha) e Bianca Mei Rosu (Roménia) por 1-3, com os parciais de (11-7, 11-13, 5-11, 5-11), a dupla portuguesa derrotou Naomi Pranjkovic (Alemanha)/ Luciana Mitrofan (Roménia) por 3-2 na segunda ronda e Ece Harac/Ozge Yilmaz (Turquia) por 3-1 na terceira ronda.

As duas atletas também competiram em singulares com Matilde Pinto a chegar aos oitavos-de-final, onde foi afastada pela alemã Mia Griesel, e Inês Matos

Em singulares, Matilde Pinto foi eliminada (4-0) nos oitavos-de-final, por Mia Griesel e Inês Matos foi afastada (0-4) pela croata Hana Arapovic.

Foto de FPTM