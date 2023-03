Atletas do CTM Mirandela sagram-se campeões nacionais de ténis de mesa de pares em seniores

Três títulos nacionais é o resultado da participação dos atletas do CTM Mirandela no Campeonato Nacional Individual de Seniores, que se realizou no Pavilhão Municipal s Vila Nova de Gaia. A prova começou no sábado e terminou este domingo.

Em pares, Matilde Pinto somou dois títulos, em femininos ao lado de Inês Matos e em mistos com Rafael Kong. Os três mesatenistas do CTM Mirandela estiveram em grande plano.

Em pares femininos, as duplas finalistas eram da formação mirandelense. Matilde Pinto e Inês Matos derrotaram na final as colegas de equipa Mariana Santa Comba e Rita Fins.

No terceiro lugar ficou outra dupla do CTM Mirandela formada por Inês Gonçalves e Inês Salgado.

Em pares mistos, Rafael Kog e Matilde Pinto levaram de vencida na final os sportinguistas Tiago Abiodun e Patrícia Santos.

Destaque ainda para o terceiro lugar dos mirandelenses Rafael Kong e Bernardo Pinto em pares masculinos, uma competição que teve como vencedores Gonçalo Gomes e Marco Rodrigues (1º de Maio).

Foto de CTM Mirandela