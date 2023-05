Atletas do Grupo Mirandela a Correr em bom plano no Ultra Blue Island 2023

A nona edição do Ultra Blue Island levou, este fim-de-semana, à ilha açoriana do Faial mais de 600 atletas. Esta é a prova rainha das organizações Azores Trail Run.

No sector masculino, o destaque vai para a participação do atleta Hélder Silva do Grupo Mirandela a Correr. O mirandelense competiu no trail de 65 quilómetros e conseguiu o 20º lugar da classificação geral. Em masculinos foi 16º e somou o terceiro lugar em M50 com o tempo de 09:04:53 horas.

Em femininos, Elis Silva participou na distância de 25 quilómetros. A mirandelense conquisto o quarto lugar em F50, com o tempo de 04:24:11 horas.

O Ultra Blue Island é composto por cinco distâncias: 118km (Whalers’ Great Route Ultra-Trail®/WGR), 65km (Ultra Blue Island Trail/UBI), 42km (Marathon Faial Coast to Coast/MFCC), 25km (Trail Ten Volcanoes/TTV) e 10km (Mini Family Trail/MFT).