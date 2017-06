Atribuição de mérito desportivo incentiva atletas e clubes

No futebol, no futsal, na natação, nas artes marciais, no atletismo, no kickboxing …. Em todas as modalidades no distrito de Bragança não faltam campeões. Muitos, apesar da tenra idade, já contam com um palmarés invejável.

Os Prémios Nordeste Desporto levaram a Vinhais os melhores atletas do distrito com provas dadas em competições distritais, nacionais e até internacionais.