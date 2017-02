Aumento de veículos pesados na A4 leva a reforço da vigilância da GNR

Com a abertura do túnel do Marão, na Auto-estrada Transmontana, a A4, registou-se um aumento notório do fluxo de veículos de mercadorias, nomeadamente de pesados, para Espanha e para o resto da Europa. Uma alteração que levou a que o patrulhamento, vigilância e operações stop da GNR nesta via fossem mais recorrentes.