Autarquia de Alfândega da Fé incentiva exportação do azeite

O Município de Alfândega da Fé está a incentivar os produtores de azeite do concelho a exportar este produto, de forma a poder valorizá-lo, contribuindo para a promoção do território. Nesse sentido, o Centro de Interpretação do Território, em Sambade, acolheu, no passado Domingo, a iniciativa “Azeitices”. O objectivo foi demonstrar a importância da internacionalização do azeite e as características essenciais para obter um azeite de qualidade.