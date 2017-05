Auto-Clube do Nordeste estreia-se com passeio de clássicos

“O Auto-Clube do Nordeste junta cerca de 20 amigos com uma paixão comum, o automobilismo, e surgiu da necessidade de promover as actividades ligadas ao desporto automóvel”, contou Rodolfo Moreno, presidente do ACN.

Depois do 1º Encontro de Clássicos, que juntou mais de duas dezenas de participantes de vários pontos do país, segue-se o 1º Encontro TT, no dia 28 de Maio, em Bragança.

Da agenda do ACN faz parte também uma acção de sensibilização rodoviária para as crianças do primeiro ciclo.