Autogolo de Zaidu dá vitória ao Montalegre

O S.C. Mirandela perdeu, 2-1, com o Montalegre no dérbi transmontano da jornada 14 do Campeonato de Portugal.

Depois do nulo registado ao intervalo, os golos só surgiram na segunda metade com Paulo Roberto a colocar a turma da casa em vantagem aos 48 minutos. O ponta de lança cabeceou à vontade para o fundo da baliza dos alvinegros.

A formação mirandelense não baixou os braços e chegou à igualdade através de uma grande penalidade convertida por Kelvin Medina aos 72’.

O golo da vitória do Montalegre chegou já na recta final do encontro num lance de infelicidade do central do S.C. Mirandela, Zaidu fez autogolo.

Os locais terminaram o jogo apenas com dez unidades, Zack foi expulso, por acumulação de amarelos, já em tempo de compensação (90’+3’).

Com este triunfo o Montalegre subiu para o 13º lugar com 13 pontos. Quanto ao S.C. Mirandela vai terminar o ano na nona posição com 18 pontos.

Na próxima jornada, a última da primeira ronda do campeonato, marcada para o dia 7 de Janeiro, o SCM recebe o Câmara de Lobos.