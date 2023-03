“Bacalhau à Bragança” de regresso à mesa dos restaurantes da capital de distrito

. O “Bacalhau à Bragança”, que obrigatoriamente também tem de levar ovos na sua confecção, será servido em 19 restaurantes, que este ano abraçaram o desafio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Bragança (ACISB). Este prato é a recriação de uma receita recolhida em Bragança nos anos 80. A ACISB lançou a Semana Gastronómica do Bacalhau no ano passado, com 17 participantes, homenageando o prato, mas deixando ao critério de cada espaço a forma como o deveria confeccionar. Acácio Ferreira é proprietário de um restaurante que baptizou com o seu próprio nome e repete a participação porque da primeira vez correu bem e, por esta altura de Páscoa, há muitos espanhóis a visitar a cidade, sendo que, são fortemente apreciadores de bacalhau, procuram muito pelo peixe. “A maior parte dos turistas são os nossos vizinhos e eles gostam muito de bacalhau”, afirmou, dizendo que “no ano passado o “Bacalhau à Bragança” era recomendado aos clientes, que aceitavam, provavam e “gostavam”. E quanto à iniciativa “é importante para desenvolver a economia e chamar pessoas, que nos desenvolvem ao nível de casas comerciais”, afirmou ainda Acácio Ferreira. Em relação à primeira edição desta semana gastronómica há agora uma grande diferença. Porquê não comer Bacalhau à Bragança todo o ano? Sim, vai ser possível. Os proprietários destes 19 restaurantes assinaram uma Carta de Compromisso para manter o prato além deste período. Acácio Ferreira garante-o, mas, devido ao preparo, terá de ser por “encomendas”, como acontece, por exemplo, com o bacalhau com natas. Paulo Gomes, proprietário da Quinta das Queimadas – Panorama, também é repetente na andança. “80% das pessoas que nos visitam, sobretudo espanhóis, pedem bacalhau”, afiançou. Assim, esta iniciativa é “bem-vinda” e “agrada bastante”, sendo que, além do mais, se “promove” o comércio e restauração. Neste restaurante, onde o prato também se vai manter, o “Bacalhau à Bragança” tem uma base de batata cozida e o peixe é frito. Para finalizar o prato vai ao forno. A presidente da ACISB, que diz que em 2022 a iniciativa “teve muito sucesso”, assegurou que o feedback “foi muito positivo” e, por isso, se embarcou de novo na semana gastronómica, estrategicamente marcada para a semana de Páscoa, altura em que o concelho recebe vários visitantes. “Queremos que o ‘Bacalhau à Bragança’ permaneça nos restaurantes porque depois da iniciativa, no ano passado, houve muita gente que o continuou a pedir”, terminou.