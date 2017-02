Bamos a Miranda!

É já neste fim de semana que Miranda propõe mostrar-se tal como é, através do Festival dos Sabores Mirandeses. A garantia é proporcionar experiências autênticas e genuínas, seja na cultura, através de animação, com os pauliteiros e música tradicional, seja a ouvir, aqui e ali, o toque da segunda língua de Portugal, ou ainda através do degustar dos tais sabores mirandeses, de que se destacam a vitela mirandesa, o cordeiro churro galego mirandês ou o porco, numa aposta crescente na raça bísara.